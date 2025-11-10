特朗普第一任期安全助理就 Coupang 事件指责韩国国会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国特朗普政府第一任期时任国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩就韩国国会针对 Coupang 的监管举措提出批评。此前，Coupang 因大规模客户信息泄露事件而掀起轩然大波。奥布莱恩于当地时间23日在社交媒体平台X（原“推特”）上发帖称，韩国国会针对 Coupang 采取的强力措施，将为韩国公平交易委员会采取进一步差别性措施，以及对美国企业设置更广泛的监管壁垒铺平道路。奥布莱恩表示，特朗普总统一直致力于重新平衡美韩贸易关系，如果韩国通过针对美国科技公司来破坏这一努力，将是一件非常不幸的事情。奥布莱恩指出，为确保美国企业获得公平对待，并在该领域对抗中国不断扩大的影响力，美国采取强有力且协调一致的应对措施至关重要。这实际上被解读为敦促特朗普政府对此给予关注和应对。在上述贴文中，奥布莱恩似乎试图将此次事件框定为“美国公司在韩国受到不公正待遇”，却未提及 Coupang 公司对个人信息泄露事件所应承担的责任。Coupang 在法律上被视为一家美国公司，其韩国子公司由在美国上市的母公司 Coupang Inc. 全资拥有。Coupang 母公司 Coupang Inc. 曾于今年1月向特朗普第二任期就职典礼捐款100万美元，并在过去五年间于美国的游说活动中投入总计1039万美元。此前，Coupang 于上月29日公布，3370万个客户账户的个人信息遭到泄露，涉及姓名、电子邮件地址、电话号码、地址及部分订单信息等个人资料。