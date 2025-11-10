Coupang 称个人信息已全部回收 声明存在诸多疑点

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：Coupang 于25日突然发布声明称，已与信息泄露者取得联系，并回收了相关个人信息及其使用的设备，同时表示未发现相关信息被进一步传播。此次发布为 Coupang 的单方面说明，未接受任何提问，且声明内容中仍存在不少空白与疑点。3370万名用户个人信息泄露事件于上月29日首次曝光。事件披露后，一名 Coupang 前员工随即被指认为泄露者，但 Coupang 对此保持沉默，未作出任何回应。随后，Coupang 启动了内部调查程序。Coupang 方面表示，三家海外网络安全公司对个人身份识别信息等数据进行了分析，并据此锁定了信息泄露者。此后，Coupang 与涉案人员亲自接触。据 Coupang 介绍， 其已掌握的资料包括泄露者的书面陈述、被用于泄露的台式电脑和笔记本电脑、以及四块硬盘等。但 Coupang 并未对外披露接触时间、地点及方式等细节内容，也未公开相关陈述书、电脑及硬盘里的任何照片及影像资料。根据 Coupang 的内部调查结果，在3370万名用户的个人信息中，泄露者仅下载了极少部分数据。Coupang 表示，其所保存的信息仅包括约3000个客户账户以及约2600个住宅共同出入口密码，且未发现向第三方传送相关数据的痕迹。若要确认上述情况，实际上需要开展接近刑事调查层级的调查，但 Coupang 是否事先将相关调查过程通报给政府或警方尚无法确定。在事后提交陈述书及笔记本电脑等物证相关陈述上，Coupang 与警方的说明基本一致。但在提交时间方面，双方说法存在出入。Coupang 称自17日起开始提交相关资料，而警方则表示于21日收到相关材料。