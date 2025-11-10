韩统一研究院：金正恩今年公开活动次数创9年之最

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据统计，北韩国务委员长金正恩今年一年的公开活动次数为9年来最多。金正恩对外拓宽外交空间，在多边外交舞台亮相；对内则前往北韩多地，鼓励推动“五年计划”目标落实。韩国统一研究院发布的“金正恩公开活动报道分析数据库”显示，截至上月底，北韩官媒所报道的金正恩公开活动总计118次。若加上研究机构尚未统计的、截至27日的朝中社和《劳动新闻》相关报道，总数达到131次。这多于去年的127次，是2016年（131次）以来的最大值。数据库显示，金正恩的公开活动次数在新冠疫情流行的2020年触底，为55次，此后逐年增加。今年1月至11月金正恩的公开活动主要集中在出席活动（22次）、现场指导和实地考察（21次）、军事领域活动（20次）。将统计范围扩大至12月27日后，分类结果仍保持一致，依次为出席活动（30次）、现场指导和实地考察（23次）、军事领域活动（21次）。分析认为，主要原因在于今年金正恩致力于推动旨在缩小城乡差距的“地方发展20×10”政策，频繁出席地方工厂、医院等设施的竣工仪式，并进行现场考察和指导。此外，金正恩今年多次观摩导弹发射训练并出席驱逐舰下水仪式，军事领域公开活动达到21次。不过，较去年的31次有所减少。金正恩今年的外交活动也很频繁。9月，他亲自出席在中国举行的纪念抗战胜利80周年阅兵式，吸引了国际社会的目光。今年包括通话在内的首脑级会谈行程多达5次。具体来看，金正恩与俄罗斯总统普京进行了1次通话和1次会谈，并分别与中国国家主席习近平、老挝国家主席通伦 、越南共产党中央总书记苏林进行了1次会谈。此外，金正恩还10次接见了包括中国国务院总理李强、俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古在内的外国高官和代表。据统一研究院数据库，今年陪同金正恩参加公开活动次数最多的人物是劳动党组织书记赵甬元。统一研究院自2012年起对北韩《劳动新闻》和朝中社发布的金正恩对内外公开活动消息进行统计，并按照活动性质、地点、随行人员等标准予以分类公布。