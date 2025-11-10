Coupang 董事会主席金范锡时隔29天道歉 然拒绝出席听证会

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：Coupang Inc. 董事会主席金范锡首次就个人信息泄露事件发表道歉声明，距事件发生已过去整整29天。金范锡在信中表示，该事件给用户和国民带来了极大的担忧和不便，他代表 Coupang 全体员工致以诚挚歉意，并称对当前状况深感沉痛。金范锡称，在事故初期未能以清晰、直接的方式与公众沟通，令人倍感失望。金范锡承认自己的道歉来得太晚，并强调将投入全部资源和人力解决当前问题，持续提供全面支持，防止客户蒙受二次损失。金范锡表示，与其停留在口头道歉，不如拿出切实成果，并采取符合韩国国民最大利益的措施。金范锡重申，公司从调查初期便全面配合政府，事件发生后锁定了泄露信息作案人并通知政府。在与政府的合作下，公司迅速回收了涉案存储设备和外泄信息，并向政府提交了相关资料。金范锡还表示，公司遵守了政府的保密要求。金范锡强调，今后公司将从头重建信任，全面改革 Coupang 的信息安全保护措施和投资方案，构建全球最高水平的网络安全系统。此外，金范锡等三人表示将不出席本月30日至31日举行的国会联席听证会。三人表示，目前居住海外，且听证会期间已安排其他行程。对此，国会科学放送委员会委员长崔敏姬表示不予以批准，并称绝不容忍无视和嘲弄国会及国民的行为。