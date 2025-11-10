企划预算处首任长官候选人：韩国经济面临“完美风暴” 将大力投资民生和增长

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国企划预算处首任长官候选人、前国会议员李惠薰表示，韩国经济形势严峻，正面临一场“完美风暴”。李惠薰29日首次前往位于首尔市中区存款保险公司的办公室办公，并作出上述发言。李惠薰表示，在当前时期被提名为首任长官，深感责任无限。韩国经济正面临着增长潜力遭破坏的综合性、结构性危机。李惠薰指出，短期来看，韩国正处于一场“完美风暴”之中，高物价与高汇率的双重冲击给民生带来沉重负担。中长期来看这是一种“灰犀牛”式风险，气候变化、人口减少、极端贫富分化、产业和科技剧变、地方消失五大因素早已有所预警、却被长期忽视，一旦放任不管，将令韩国陷入致命危机。李惠薰指出，除实施短期应对措施外，政府更应具备放眼长远的战略性思维。企划预算处正是在这一背景下诞生的。作为规划韩国未来的战略指挥塔，企划预算处必须朝着未来迈进。李惠薰表示，企划预算处应从中长期视角出发，推动预算与规划联动，而不是短期按需分配；此外，必须削减冗余支出，腾出空间大力投资民生和增长。李惠薰还表示，企划预算处将把国民缴纳的税款转化为投资，以此建立起让国民生活更加富饶的战略性良性循环。本月28日，韩国总统李在明提名保守党派前议员李惠薰为企划预算处首任长官。企划预算处将于明年1月2日成立。李惠薰先后以大国家党、新世界党、未来统合党（均为国民力量党前身）党员身份三次当选国会议员，被认为是保守政党最具代表性的经济专家。