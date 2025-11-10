Coupang 宣布向3370万用户赔偿1.685万亿韩元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：29日，Coupang 公布了规模达1.685万亿韩元的用户赔偿方案，以修复因个人信息泄露事件而受损的用户信任。根据方案，Coupang 将从明年1月15日起，分批向3370万名用户支付每人5万韩元的赔偿金。赔偿金将以 Coupang 全品类商品消费券，以及食品配送、旅游、时尚美容平台消费券的形式发放。去年11月底收到个人信息外泄通知的 3370 万名用户均属于赔偿对象。具体来看，消费券包括：Coupang 全品类商品5000韩元、Coupang Eats（食品配送）5000韩元、Coupang 旅游商品2万韩元、Coupang R.LUX（时尚美容）商品2万韩元。Coupang 韩国公司临时首席执行官哈罗德·罗杰斯（Harold Rogers）在公告中表示，近期个人信息泄露事件令用户深感担忧，Coupang 全体员工对此深刻反省。公司将以此次事件为鉴，铭记并践行以用户为中心、负责到底的原则，努力成长为值得用户信赖的企业。公司再次向广大用户致以诚挚的歉意。Coupang 将通过短信向赔偿对象告知消费券使用事项。用户可从下月15日起在 Coupang 应用程序上领取消费券并在购物时使用。