韩国年度出口额首超7000亿美元 成全球第六个破“七”国家

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国年度出口额有史以来首次突破7000亿美元。这是出口额自2018年超过6000亿美元以来，时隔7年再上一个台阶。韩国也由此成为继美国、德国、中国、日本、荷兰之后，全球第六个年度出口额突破7000亿美元的国家。据韩国产业通商部和关税厅的初步统计，截至29日下午1时03分，今年累计出口额突破7000亿美元。韩国年度出口额分别于1995年、2004年、2006年、2008年、2011年、2018年突破1000亿至6000亿美元各个关口。韩国成为继美国（2000年）、德国（2003年）、中国（2005年）、日本（2007年）、荷兰（2018年）之后，全球第六个出口额破7000亿美元的国家。这也是1948年韩国政府成立以来，时隔77年取得的历史性成果。1948年的出口额为1900万美元，至今增长逾3.6万倍，年均增长率达14.6%。今年年初，市场预计韩国出口将在美国关税措施、贸易保护主义扩散等因素的影响下陷入低迷。上半年出口额一度下降，新政府成立后，市场对韩国的信任得到修复、对美关税谈判达成协议，不确定性消除，出口额也从6月起呈现上涨趋势。半导体、汽车、船舶、生物科技等主力产业持续走强；韩流与产业形成良性互动，食品、化妆品随之成为出口新增长动能，总体出口实现多元化。从出口目的地来看，美国和中国所占比重下降，东盟、欧盟、中南美则出现上升，呈现多元化趋势。政府官员指出，在内需低迷的情况下，出口拉动经济增长、创造就业岗位，已成为韩国经济的坚实支柱；此外，韩国存在能源进口依赖度高的结构特点，贸易顺差在保持经济稳定方面也具有重要意义。