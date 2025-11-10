韩警方：Coupang 自行获取供述和证据实属罕见 若发现违法行为将严厉追责

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国警方表示，正接受警方调查的 Coupang 宣布自行获取涉嫌泄露个人信息员工的笔记本电脑并进行数字取证，实属罕见。根据 Coupang 上周公布的个人信息泄露事件内部调查结果，公司获取了被指认为泄露者的中国籍前员工的供述，并从河中打捞起其所使用过的笔记本电脑。Coupang 还表示，相关工作按照政府要求进行；但警方驳斥称，事前从未经过协商。由此引发证据污染的争议。有意见认为，作为调查对象的 Coupang 与涉案人员直接接触并获取证据，存在删除或篡改不利于自身资料的可能。警方29日表示，上述情况实属罕见，将首先通过数字取证工作确认证据真伪，一旦发现证据造假或存在违法行为，将对 Coupang 适用销毁证据、妨碍公务执行等罪名。警方还表示，为调查被指认为泄露者的中国籍前员工，正在推进国际合作相关程序。此外，Coupang 董事会主席金范锡表示将不出席30日起举行的国会联席听证会，并提交了事由书。金范锡在事由书中指出，因居住海外且已安排行程，无法出席听证会。Coupang 前董事长姜翰承等二人也提交了不出席事由书。由此，个人信息泄露事件的3名关键证人均将缺席听证会。朝野纷纷表示，有必要采取实施国政调查等进一步措施。