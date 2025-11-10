韩国登记外国人突破160万 过半居住在首都圈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据统计，在因学业、就业等目的长期居留韩国的外国人中，过半居住在首都圈。据韩国法务部出入境外国人政策本部27日公布的统计月报，截至今年11月，居住在韩国的登记外国人为160.6633万，较去年同期（148.8091万）增长8.0%。同期在韩外国人总数约为272万，同比增长3.2%。登记外国人指因学业、就业而计划在韩国居住90天以上并完成登记的外国公民。登记外国人获发外国人登录证，住址变更后须在14天内进行申报。登记外国人数量近年来大幅增长，2021年为109.3891万、2022年为118.9585万、2023年为134.8626万、2024年为148.8353万，今年首次突破160万。按照所持签证种类划分，非专业就业（E-9）最多，为33.5122万；其次分别是留学（D-2）22.2099万、永居（F-5）21.9266万、结婚移民（F-6）15.2546万。54.0%的登记外国人居住在首都圈，接下来依次是岭南地区（20.6%）、忠清道地区（12.8%）、全罗道地区（8.9%）。在首都圈，登记外国人最多的城市是京畿道华城市（5.4584万）；而京畿道始兴市（4.2158万）、京畿道安山市檀园区（3.8398万）、京畿道平泽市（3.5893万）也是登记外国人聚居的地区。按照国籍划分，中国籍最多，占比29.8%；其次分别是越南籍18.4%、尼泊尔籍（5.5%）、乌兹别克斯坦籍（4.3%）、柬埔寨籍（4.1%）。此外，申报住址的外国籍同胞为55.3927万，其中69.7%为中国籍。美国籍占9.5%，俄罗斯籍占5.9%，乌兹别克斯坦籍占5.3%。