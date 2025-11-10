韩政府公开浮岛丸号相关分析结果：船上3542名人员中528名遇难

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：经证实，乘载日帝强征受害者回国的浮岛丸号沉没事故发生当时，船上人员总计3542名，其中528名遇难。这是韩国政府首次对名册中记载的乘船人员和遇难人数进行分析并公布结果。韩国行政安全部29日在日帝强征受害者支援财团举行浮岛丸号第三批次名单分析工作报告会，并公布了上述内容。政府统计的乘船人数较1950年日本政府公布的数值（3735名）少193名，遇难人数则较日本政府的数值（524名）多4名。政府分别于去年和今年获取第一、二批次名单和第三批次名单，对名册中记载的共计1万8176人进行了分析。分析过程中，剔除了重复记载的乘船人员，并添加了被误认为同一人的同名遇难者。行政安全部表示，浮岛丸号沉没事故发生后，有关机构按强征受害者的工作地点编写乘船人员名单并进行整理汇总。誊写过程中出现重记、误记，造成人数差异。行政安全部计划将此次分析结果与受害情况调查资料、除名者名簿等政府既有资料进行对比、核查，并向新确认的乘客、遇难者等强征受害者支付抚恤金。1945年8月22日，乘载被强征朝鲜劳工及家属的浮岛丸号从日本青森县起航，驶往釜山。两天后，船只在京都附近海域发生原因不明的爆炸并沉没。日本政府此前始终声称不存在乘船人员名单。去年5月，日本媒体人布施祐仁申请公开信息，名单这才公布于世。日本政府分三次向韩国政府提供了全部75份资料。