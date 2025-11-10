金正恩视察军工企业：可搭载核弹头的火箭炮将成为“主力打击手段”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩视察军工企业，该企业生产可搭载核弹头的火箭炮。据朝中社30日报道，金正恩本月28日对重要军工企业进行现场指导，了解即将列装北韩军主要部队的火箭炮车生产情况。金正恩表示，该武器系统将成为我军主力打击手段，完全改变我国炮兵的力量体系。该工厂在贯彻党关于远程炮兵强化和现代化的军事战略方针方面发挥重要作用。金正恩指出，该火箭炮系统可凭借集中且出其不意的打击彻底铲除敌人，还可用作战略攻击手段，是名副其实的超强武器系统。金正恩强调，必须发起火炮武器系统升级革命，成功实现劳动党第九次代表大会新提出的军工生产目标。军工业全部门应积极推动建立可生产更多武器战斗技术器材的先进工业结构，不断扩大产能、改革技术。金正恩呼吁，在2026年度强化国防力量的斗争中取得更大成果。劳动党书记赵春龙、国防相努光铁、劳动党军需工业部第一副部长金正植、导弹总局局长张昌河及劳动党军需工业部干部随同视察。据分析，北韩将在明年初举行的劳动党第九次代表大会上提出核力量与常规战力整合（CNI）战略，并强调推进军事力量现代化。金正恩此行与这一战略不无关系。年底之际，金正恩在军事领域活动频繁，包括对核潜艇建造现场进行指导、观摩新型远程防空导弹试射、视察导弹和炮弹生产工厂、指导远程战略巡航导弹发射训练。分析指出，这一系列活动意在显示北韩在推进劳动党第八次代表大会提出的国防目标方面的进展，并强调将在明年的党代会上继续推进国防力量发展这一重大课题。