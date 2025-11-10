金炳基辞去执政党党鞭职务

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：共同民主党党鞭金炳基因深陷各类特惠和舞弊疑云而突然宣布引咎辞职。金炳基30日在国会召开的国会对策会议上，就围绕本人及家属的相关疑云表示道歉，并宣布辞去该党党鞭（国会代表）职务。金炳基表示，自己在行为处事上未能达到国民的常识和期待，其责任完全在于自身不足。他强调，辞职不是逃避责任，而是为了厘清是非、承担更大的责任。今年6月当选共同民主党党鞭的金炳基在就任6个月后辞去其党鞭职务。此前，围绕金炳基在国政监查前与 Coupang 高管共进高价午餐、使用大韩航空提供的住宿券、其配偶私自挪用公款、通过助理支援子女工作等各种疑云接连曝光，引发持续不断的辞职压力。尤其是29日晚，又爆出金炳基在2022年地方选举期间担任公推管理委员会干事时默许姜仙祐议员收受1亿韩元的疑云，促使其作出了辞职决定。最大在野党国民力量党对金炳基辞去党鞭职务评价称“事必归正”，并就各种疑云敦促其辞去议员职务、认真接受调查。 另外，国民力量党还要求彻查姜仙祐在地方选举时涉嫌受贿的疑云及市议员公推过程，并批评称，即便在得知受贿行为后，既未立即采取措施阻止，也未取消相关人员的提名资格，作为公党的人事验证系统被动用于掩盖不正之风。改革新党将金炳基党鞭引咎辞职定性为对姜仙祐公推受贿疑云的“断尾之举”，认为二人都应辞去议员职务并接受调查。