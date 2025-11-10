“从垫底到第一” 韩国综指创全球最高收益率

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：2025年韩国股市实现了戏剧性逆转，可概括为“从全校垫底到全校第一”。去年在主要国家股市中表现垫底的韩国综合股价指数（KOSPI，简称“综指”）于今年12月29日以4220.56收盘，较年初上涨75.89%。今年综指涨幅继1987年、1999年之后位列韩国证券市场历史第三高。年初以来，受弹劾政局和美国掀起的关税战等重大利空因素影响，市场不确定性一度加剧，但随着6月提前举行总统选举，政治风险逐步缓解，外资大规模回流。加之新政府推行资本市场先进化和提升股东价值政策，进一步提振了投资心理。综指继6月20日突破3000点大关后，10月27日盘中突破4000点，11月3日以收盘价为准创下了历史最高值4221.87点。年收益率高达75.89%，在主要国家股市中稳居榜首，大幅高于同期美国、日本、中国和台湾地区股市的收益率。这一涨势主要归功于美联储重启降息带来的流动性增加，以及人工智能热潮推动资金涌入芯片股。韩国创业板科斯达克指数（KOSDAQ）也上涨37.51%，取得了全球排名靠前的成绩。股市强劲带动了证券公司业绩显著提升。韩国国内证券公司的净利润和资产规模均同比大幅增加。其中，韩国投资证券等大型证券公司的表现尤为突出。