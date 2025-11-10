李在明下月4日对中国进行国事访问

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明和中国国家主席习近平继庆州会晤后，时隔两个月将再次在北京会晤。两位领导人的庆州会晤巩固了韩中关系恢复的基础，此次会晤旨在讨论如何保持两国关系的良好发展势头，并为李在明提出的“韩半岛和平共处进程”注入动力。据青瓦台12月30日消息，李在明将于下月4日至7日对中国进行国事访问，并在北京与习近平举行首脑会谈。这是继上月1日在庆州亚太经合组织（APEC）峰会期间举行首脑会谈之后，两位领导人第二次会晤。这是自前总统文在寅于2019年12月访华以来，韩国总统时隔六年首次访问中国。由于2016年驻韩美军决定在韩国部署萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）以及尹锡悦政府推行美日友好政策，韩中关系一度降温。李在明就任7个月后，中国领导人对韩国进行国事访问，韩国总统也进行回访，证明了两国关系正在迅速改善。李在明一直致力于通过“以国家利益为中心的实用外交”路线谋求与中国关系的改善，即以同盟和韩美日合作为中心，同时稳定管理韩中关系。分析认为，李在明此次访华将重点巩固两国的沟通渠道，并以经济领域为中心推动两国关系迅速发展。如果李在明能够获得习近平对韩半岛和平倡议的支持，将对促使北韩重返对话桌起到积极作用。分析认为，基于韩国外交在今年步入正轨，明年李在明全面推进“韩半岛和平共处进程”的目标将获得进一步的动力。