李在明：将新年打造成通过大转型实现大跨越的元年

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明1日表示，将以国民为依托，坚定不移地前行，努力让2026年成为“通过大转型实现大跨越的元年”。李在明在当天发表的新年贺词中作出了上述表示。他称，将在政治、经济、社会、文化、外交、安全等所有领域实现飞跃与发展。李在明回顾过去一年时表示，得益于国民齐心协力，韩国比预期更快恢复了崩塌的民生经济与民主主义。但李在明还强调，现在我们才刚刚站在起跑线上，起步较晚，因此必须跑得更快。李在明承诺，将把今年打造成像红马一样奋力奔跑的一年，成为“大韩民国大跨越的元年”。 他表示，将不止步于凝聚着国民耐心与努力的“恢复阶段”，全面开启“成果收获阶段”。李在明在谈及实现“大跨越”的方法时表示， 必须彻底改变发展模式，不应走熟悉的老路，而应转向新道路，这样的大转型才是引领韩国实现大跨越、迈向新未来的捷径。为此，李在明提出了五条“大转型之路”。首先，将发展模式由首都圈主导型转向地方主导型。其次，由少数大企业主导型转向“全民发展”型，促进各方公平享有机会与成果。此外，由就业主导型社会转向创业主导型社会，全力支持青年企业家自由而果断地进行挑战，开拓创新之路。同时，由忽视生命与安全的模式转向重视安全的可持续发展模式。最后，由单纯注重商品的发展模式转向以文化引领的发展模式。另外，李在明还表示，将从伴随战争威胁的不稳定发展转向以和平为保障的稳定发展，并为此持续推动韩半岛和平进程取得新进展。最后，李在明表示，在新的一年里，国民主权政府将更加诚恳地回应“国家富强了，我的生活也会变好吗？”这一国民迫切关心的问题，努力打造未来四年比过去7个月更令人期待的政府。