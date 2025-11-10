李在明施政支持率为59% 负面评价为31%

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：KBS 于新年之际公布了一项民意调查结果。调查结果显示，59%的受访者对韩国总统李在明的施政表示肯定，持负面看法的受访者为31%。与三个月前的调查结果相比，正面评价下降7个百分点。从年龄段来看，30至69岁群体的正面评价较多，而29岁以下及70岁以上群体的正负评价比例接近，差异处于误差范围内。对李在明施政给予正面评价的原因中，“经济与民生政策”占比最高，达41%，然后依次为“与国民及媒体的沟通”、“外交及通商政策”。在负面评价方面，“经济与民生政策”同样占比最高，达48%。然后依次为“外交及通商政策”、“与在野党的关系” 。在政党支持率方面，共同民主党为42%，国民力量党为24%，改革新党为4%，祖国革新党为3%，进步党为2%。共同民主党与国民力量党的支持率差距为18个百分点，较三个月前的27个百分点有所缩小。在6月地方选举中支持哪一党候选人问题上，33%的受访者支持共同民主党候选人，23%的受访者支持国民力量党候选人，两者差距为10个百分点。此外，38%的受访者回答“没有支持的候选人”或“不确定”。按地区来看，在首尔，共同民主党和国民力量党候选人支持率分别为35%和22%，仁川及京畿道为32%和20%，大邱及庆北为22%和34%。大田、世宗、忠清道、釜山、蔚山、庆南、江原道、济州岛则几乎持平。本次调查由 KBS 委托 Kstat Research 于去年12月29日至31日面向韩国全国1022名18周岁以上成人实施，调查方法为电话询问，置信度为95%，抽样误差为正负3.1个百分点。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会网站和 KBS 官网。