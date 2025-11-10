进入菜单 进入原文

去年韩国体感物价上涨2.4% 连续五年高于消费者物价涨幅

Write: 2026-01-02 11:39:00Update: 2026-01-02 15:47:00

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国消费者体感物价连续五年高于整体消费者物价指数涨幅。
 
据韩国国家数据处国家统计门户网站（KOSIS）数据显示，去年韩国生活物价指数较前一年上涨2.4%，比同期消费者物价指数涨幅（2.1%）高出0.3个百分点。
 
韩国自2021年起持续呈现出生活物价涨幅高于整体消费者物价涨幅的态势。
 
具体来看，2020年韩国生活物价指数上涨0.4%，低于消费者物价指数涨幅（0.5%），但2021年生活物价指数上涨3.2%，比消费者物价指数涨幅（2.5%）高出0.7个百分点。
 
2022年，韩国生活物价指数上涨6%，与消费者物价指数涨幅（5.1%）的差距扩大至0.9个百分点。
 
随后，2023年（生活物价指数涨幅3.9%，消费者物价指数涨幅3.6%）和2024年（2.7%，2.3%）两者差距有所缩小，但生活物价仍维持高于整体消费者物价的趋势。
 
这意味着消费者在日常生活中频繁购买的商品价格上涨压力高于官方物价指标。
 
生活物价指数主要以购买频率高、支出比重大的144个项目为统计对象。而消费者物价指数则以458个全部项目为统计对象。
 
近期，美元兑韩元汇率超过1400韩元，高汇率不断推动进口物价上涨。在此背景下，有观点认为，韩国体感物价上涨压力将会进一步加大。
