韩国银行总裁：预计今年经济增长率达1.8% 排除IT行业仅为1.4%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）总裁李昌镛2日表示，预计今年韩国经济增长率将达到1.8%，但如果排除受半导体景气影响而引领经济增长的IT行业，韩国整体经济增长率可能仅为1.4%。由于各行业复苏差距较大，实际感受到的经济状况会与整体数据存在较大落差。李昌镛在当天发表的新年贺词中作出了上述表示。李昌镛称，这种“K型复苏”（两极化复苏形态）不是可持续且完整的复苏。因此，有必要持续推动结构性转型，培育新兴产业，实现增长基础多元化，从而避免增长与复苏模式集中于特定行业的情况再次出现。李昌镛在谈及汇率问题时表示，美元兑韩元汇率去年年底一度超过1450韩元，市场的警惕情绪仍然较高。但韩国是对外净债权国，对外部健全性良好，因此仅凭近期汇率水平，判断与过去危机情况类似的观点并不恰当。但李昌镛还指出，汇率上涨可能加大物价上涨压力，会给以内需为主的企业带来不利影响，并加剧前面所提及的两极化现象，因此需要注意。此外，李昌镛在谈及今年的货币政策方向时表示，经济增长路径存在上行和下行风险，物价走势也可能随汇率变化而波动。因此为了维护金融稳定，有必要持续关注首都圈房价动向。由于政策环境不确定性进一步加大，政策变数之间的冲突也加剧，因此将在详细审视各项经济指标的基础上，精细运行今后的货币政策。