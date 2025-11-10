民调：第二次综合特检和内乱特别法庭设置法赞成过半

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：KBS 就韩国政治和社会问题进行了民意调查。关于共同民主党正在推进的第二次综合特检，57%的受访者认为有必要再次实施特检，以调查尚未得出结论或新发现的事实；35%的受访者则认为首次特检已结束，目前正在进行审判，因此不需要第二次特检。进步派和保守派人士的意见存在分歧，81%的进步派人士认为有必要，56%的保守派人士则认为没有必要。对于上月23日由民主党主导通过的《内乱特别法庭设置法》，赞成比例为53%，反对比例为32%。关于韩美首脑商定的核动力潜艇建造计划，64%的受访者认为应该继续推进以应对北韩威胁，29%的受访者则认为鉴于周边国家的担忧，应慎重考虑。在韩国国会正在调查 Coupang 个人信息泄露事件之际，七成受访者认为 Coupang 公布的调查结果、道歉以及向每位受害者提供5万韩元的赔偿等措施不足以处理相关事态。本次调查由 KBS 委托 K-Stat Research 于去年12月29日起向全国1022名18岁及以上成人进行了为期三天的电话采访。置信度为95%，抽样误差为正负3.1个百分点。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会网站和 KBS 官网。