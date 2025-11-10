北韩进行高超音速导弹发射训练 金正恩称将持续升级核战争遏制力

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩4日进行了高超音速导弹发射训练。据朝中社5日报道，高超音速导弹从平壤市力浦地区向东北方向发射后命中了设置在朝鲜东海海面1000公里界线处的目标。报道称，国务委员长金正恩观摩发射训练时表示，必须持续不断地让敌人认识到战略攻击手段的随时动员性和致命性，这是行使战争遏制力重要且有效的方式。我国公开进行此类活动，旨在逐步提升核战争遏制力。近期的地缘政治危机和多变的国际局势证明了其必要性。朝中社未具体说明金正恩所指的“国际局势”为何，但据推测应为美国袭击委内瑞拉以及马杜罗被拘捕事件。金正恩表示，今天的发射演习证明，一项极为重要的国防技术任务得到了圆满执行。导弹兵充分展现了共和国核武力量的准备态势，并验证了其可靠性。金正恩还表示，我国必须持续升级军事武装手段，特别是攻击武器系统。据朝中社报道，此次发射训练旨在评估高超音速武器系统的准备态势，检验其任务执行能力，训练导弹兵的火力作战服役能力，并对北韩战争遏制力的可持续性、效果及机动性进行作战评估。报道未公开高超音速导弹的具体型号及参数。不过，从其射程和飞行轨迹来看，有可能是“火星-11Ma”。该导弹在KN-23短程弹道导弹上搭载了高超音速滑翔飞行器（HGV）弹头。军需工业部第一副部长金正植、导弹总局局长张昌河随同观摩训练。