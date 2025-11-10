韩国演员安圣基因血癌去世 享年74岁

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国演员安圣基因血癌去世。安圣基所属经纪公司 Artist Company 5日上午9时发布讣告，宣布其去世，享年74岁。公司表示，对突如其来的噩耗深感悲痛，为故人祈祷冥福，向遗属致以深切慰问。申荣均艺术文化财团和韩国电影演员协会将为安圣基举办电影人葬礼，演员李政宰、郑雨盛将抬运灵柩，陪故人走完最后一程。上月30日，安圣基因心脏骤停被送往医院，经抢救无效去世。安圣基于2019年被确诊为血癌，随后他与疾病展开斗争并一度康复，但病情再次复发。安圣基凭借导演金绮泳于1957年执导的电影《黄昏列车》出道，当时年仅5岁。1959年，安圣基凭借描绘战后流浪儿童生活的电影《少年的反抗》获得美国旧金山电影节青少年特别演技奖，这也是韩国演员首次获得海外电影奖项。成年后的安圣基出演电影《士兵和小姐们》，但影片票房表现不佳，他也因此度过了一段寂寂无名的时期。1980年，安圣基在电影《畹风的好日子》中扮演“德白”，并获得大钟电影节新人奖，开始走上成名之路。在接下来的60多年中，安圣基先后出演《Two Cops》《毫不留情》《实尾岛》《广播明星》《断箭》等140余部作品，成为韩国国民演员。值得一提的是，安圣基在患病期间仍坚持出演了《闲山：龙的出现》《露梁海战》等影片。安圣基是青龙电影节、百想艺术大赏、大钟电影节最佳男主角三冠王，且他在这三大影节中获得了数十枚奖项。不仅如此，安圣基于2013年因在推动大众文化发展方面作出贡献，被授予银冠文化勋章；2023年，他又因作为联合国儿童基金会亲善大使持续30年从事志愿活动，荣获第4届“4.19民主和平奖”。故人灵堂被安排在首尔圣母医院殡仪馆第31号房，出殡时间为9日上午6时，墓地位于京畿道杨平。