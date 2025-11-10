韩国出口版图重塑：对美、对华依赖度下降

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国成为全球第六个年度出口额突破7000亿美元的国家。不过，华丽数据的背后是韩国外贸版图的悄然重塑。持续多年的对美国、中国出口依赖现象减轻，对东盟、欧洲等其他地区的出口则不断扩大。分析认为，在此过程中，美国总统特朗普的关税措施影响巨大。韩国产业通商资源部4日的进出口统计数据显示，去年韩国出口额为7079亿美元，同比增长3.8%。这其中，半导体起到了决定性作用。在人工智能热潮的推动下，半导体出口额达到1734亿美元，连续第二年创新高。从出口目的地来看，曾在韩国出口市场中占据绝对比重的美国和中国同时下滑。从最大出口目的地中国的情况来看，半导体出口继续向好，但石化、无线通信器械、通用机械出口下降，全年出口额减少1.7%，至1308亿美元。对美出口方面，半导体同样实现两位数增长，但汽车、通用机械、汽车零部件等产品受特朗普关税政策冲击，全年出口下降3.8%，至1229亿美元。韩国对华出口在总出口中占比从2024年的19.5%下降至去年的18.4%，对美出口占比从18.7%下滑至17.3%。这是自特朗普第个任期开始的2017年以来，对华、对美出口占比首次双双下降。分析认为，韩国企业为对冲特朗普政府高关税政策所引发的美中贸易战风险，采取了出口多边化策略，有意识地减少对美、对华出口。数据显示，在韩国九大出口市场中，除美中两国外，对东盟、欧洲等六个市场的出口均实现增长，弥补了对两国出口下降造成的缺口。具体来看，去年对东盟出口为1225亿美元，同比增长7.4%，与排名第二的美国几乎持平。东盟市场在韩国总出口中的占比也从2024年的16.7%升至去年的17.3%。对欧盟出口额为701亿美元，同比增长3%。对独联体（CIS）国家、印度、中东、中南美等新兴市场的出口也出现增长，多边化趋势日益显著。具体来看，受汽车需求增长的推动，对独联体国家出口增幅达到18.6%，在九大出口市场中排名第一。对印度出口额为192亿美元，创历史新高；对中东出口额为204亿美元，连续5年实现增长。出口产品也实现了多元化。伴随着韩流火爆全球，农产品及水产品出口额达到124亿美元，化妆品达到114亿美元，均创历史新高。产业通商资源部长官金正官表示，新年将继续细致管理与美中的贸易问题，同时继续加强与日本、欧盟、东盟等主要贸易伙伴的战略伙伴关系，将外部风险降至最低。