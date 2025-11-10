李在明出席韩中商务论坛：两国应开拓新市场 展开文化内容和人工智能合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正对中国进行国事访问的韩国总统李在明强调，两国有必要扩大经济交流、开拓新市场。李在明5日出席在中国北京举行的韩中商务论坛时指出，韩中贸易规模在3000亿美元的水平上停滞不前，有必要开拓新航路和新市场。李在明强调，韩中两国地理相近、历史上往来密切，享有共同的文化价值。生活用品、美容、食品等消费品，以及电影、音乐、游戏、体育等文化内容有望成为新的突破口。李在明表示，通过人工智能这一未来技术，两国有条件、也有必要在新的层面上展开合作。人工智能将拓宽两国在制造业、服务业等领域合作的广度与深度。李在明还表示，韩中两国有如在同一片海洋上朝着相同方向一起航海的船只，越过共同的风浪、感知彼此的动静，合作与竞争并存，并共同取得了成功的发展成果。李在明指出，两国在各自追求科技发展和经济增长的同时，经由产业供应链的连动，助力彼此发展、引领全球经济。尽管两国合作硕果累累，但当前全球经贸环境已发生变化，无法再按照过去的既定航路前行。李在明强调，科技发展方向迅速转变，供应链有如潮汐般变幻莫测。若仅依靠过往的惯性，可能错失重要转折点。两国应就共同探索新航路坦诚沟通，努力寻求共同点并加以运用，为两国友好关系开启新的起点。李在明表示，正如习近平主席所言，韩中是密不可分的合作关系，希望这次论坛能够成为在经济层面上塑造近邻互助关系的契机。中国国务院副总理何立峰出席论坛并致辞。何立峰表示，去年11月，习近平主席赴韩国出席亚太经合组织领导人非正式会议，并对韩国进行了国事访问；习近平主席同李在明总统加强了两国间的实质性合作。何立峰还表示，两国保持稳定的战略伙伴关系。自1992年建交以来，两国在各领域实现了交流合作和共同繁荣。中韩关系顺应时代发展潮流，符合两国人民利益，有利于世界和平稳定和发展繁荣，已成为广泛国际合作的榜样。