李在明：2026年是韩中关系全面恢复元年 愿同中方共同摸索韩半岛和平方案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：5日，正对中国进行国事访问的韩国总统李在明表示，本次韩中元首会谈是将2026年打造为韩中关系全面恢复元年的重要契机。当天下午，李在明同中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行会谈。李在明在会谈上表示，对于他本人和习主席而言，今天的会晤是宣告丙午年开始的首个元首外交行程。李在明回顾两国交流历史称，韩中关系根基深厚，两国作为邻国在数千年间缔结了友好关系，在国家主权遭到剥夺的时期为夺回主权而携手斗争。李在明表示，韩中建交以来，两国发展出密不可分的互惠合作关系，将继续努力推动两国战略合作伙伴关系发展为不可逆转的时代潮流。李在明还表示，期盼与习主席一道，顺应时代潮流和变化，开启韩中关系发展的新局面。将以双方之间的互信为基础，巩固韩中关系的政治基础和友好感情基础，继续推动在与国民现实生活直接相关的领域开展平等合作，加大努力解决民生问题。李在明还提及韩半岛和平问题。李在明强调，愿同中方共同摸索实现韩半岛和平的可行方案。和平是繁荣与发展的基础，必须确保两国能够一道为和平作出贡献。此外，李在明提到了去年11月亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间举行的首次韩中元首会谈。李在明表示，距离上次会谈仅两个月时间，但却有如久别重逢之感。李在明还表示，庆州会谈的余韵尚未散去，便应主席邀请如此迅速地对中国进行国事访问，意义深远。他代表韩国国民对中方的热情接待致以诚挚谢意，并祝愿新的一年里中国人民幸福安康，韩中两国共同进步。李在明强调，希望今天能就庆州会谈尚未充分交流的话题进行交流，也希望此次会谈成为巩固韩中关系全面恢复这一历史趋势的决定性契机。习近平表示，韩国和中国应为地区和世界和平发展注入正能量。两国应坚持历史正义，做出明智的战略选择。会谈结束后，两国元首共同见证了包括加强合作的谅解备忘录在内的15份合作文件的签署。