韩中领导人就与北韩重启对话必要性达成共识

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明与中国国家主席习近平于当地时间5日举行首脑会谈，就韩半岛和平问题交换了意见。首脑会谈结束后，韩国国家安保室长魏圣洛在北京新闻中心举办的新闻发布会上表示，两国领导人在会谈中确认了与北韩重启对话的重要性。魏圣洛表示，韩方确认了中方将为韩半岛和平与稳定发挥建设性作用的意志，韩中领导人决定在此基础上继续探索构建和平的创新方案。双方还就敏感的西海构造物问题进行了讨论。鉴于西海划界尚未确定，两国领导人决定力促今年起举行有关划界问题的副部长级会谈。在文化交流方面，两国领导人决定从围棋和足球等领域开始逐步扩大交流，并就电视剧和电影领域展开实务协商以寻求进展。在经济方面，魏圣洛表示，中国将推行通用许可制度，积极协助韩国企业顺利获取关键矿产。当天的首脑会谈共持续90分钟，比原定时间延长了30分钟。包括正式欢迎仪式、谅解备忘录（MOU）签署仪式和国宾晚宴，两国领导人共处了4个多小时。习近平在会谈结束时表示，李在明总统访华的意义深远，为“中韩新时代”奠定了坚实基础。韩中领导人还就按照两国关系全面恢复的趋势每年举行会晤达成共识，并决定扩大外交安全及国防部门之间的沟通与交流，致力于维护地区和平与稳定。