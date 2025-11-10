韩中领导人共进晚宴持续两小时 李在明用习近平所赠小米手机自拍

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在对中国进行国事访问的韩国总统李在明，在与中国国家主席习近平举行90分钟的首脑会谈后，又持续两个小时共进晚宴，进一步巩固了互信关系。韩国国家安保室长魏圣洛在新闻发布会上表示，李在明总统与习近平主席5日下午6点40分至8点40分在人民大会堂3楼举行了国宾晚宴。魏圣洛介绍称，来自韩中两国的100余位来宾出席晚宴，气氛友好融洽，延续了去年11月在庆州未能充分展开的对话。晚宴上，中国人民解放军军乐团演奏了韩中两国各6首、共计12首乐曲。魏圣洛表示，韩国乐曲包括《五百年》《故乡之春》《桔梗》《阿里郎》等，中国则演奏了由习近平主席夫人彭丽媛女士演唱的《谁不说俺家乡好》。另外，晚餐后李在明还在社交媒体上发布了一张与习近平自拍的照片。李在明上传了题为《画质不错吧？》的贴文，并写道，用在庆州获赠的小米手机与习近平主席夫妇合影，留下了一张珍贵的照片。去年在庆州举行APEC峰会期间，习近平向李在明赠送了一部小米手机，李在明此次携带手机来到北京，出席韩中首脑会谈。李在明表示，我们越频繁接触，韩中关系就越融洽，今后将进一步加强沟通与合作。魏圣洛表示，继庆州之后，两国领导人之间的私人关系和融洽程度又上了一个台阶，这是重大的成果。