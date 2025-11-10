日媒：中国试图制造韩美日分裂 韩国保持中立并将经济放在首位

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在中日关系持续紧张的情况下，日本媒体6日重点报道了韩中首脑会谈结果。《读卖新闻》指出，中国国家主席习近平在会谈上对韩国总统李在明表示，应当坚定站在历史正确一边。80多年前，中韩两国付出了巨大的民族牺牲，赢得了抗击日本军国主义的胜利。《读卖新闻》表示，中国似乎要求韩国在相关问题上与中方保持一致。《读卖新闻》还指出，去年11月初在庆州举行了韩中首脑会谈，2个月后习近平即邀请李在明对中国进行国事访问，此举实属罕见。中方在李在明计划于本月中旬访问日本的消息传出后加快推进了其访华行程。《读卖新闻》就中国寻求尽快与李在明举行会谈一事表示，中国对韩美日加强合作关系持警惕态度，意图在三国之间制造分裂。《每日新闻》也报道称，中国考虑到美国总统唐纳德·特朗普4月访华以及中日冲突等因素，或在试图削弱韩美日合作，在台湾问题上把韩国拉到中国一边。《日本经济新闻》评价称，面对中国提出的“历史共同斗争”要求，李在明努力保持中立立场，并寻求与中国加强经济合作。《日本经济新闻》报道称，李在明力求保持平衡，强调“实用外交”路线，与各国建立良好关系。李在明希望与日本保持良好关系，并希望改善与中国的关系。