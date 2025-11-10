中日媒体关注韩中元首会谈 解读视角不一

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：中国官媒发表社评称，韩国总统李在明和中国国家主席习近平的会谈令两国站在了务实合作的新起点上。中国《环球时报》6日在社评中称，“搬不走的重要近邻”站上了务实合作的新起点。在当前全球经济复苏乏力，单边主义和保护主义抬头的大背景下，中韩关系稳中向好符合两国自身发展需要，也回应了世界期待。社评指出，李在明此次访问的一大亮点是有规模庞大的经济代表团随行。韩国企业界对访华的高度重视，恰恰说明中韩关系沿着健康轨道迈进是双方理性务实的必然选择。社评称，当前，世界百年变局加速演进，国际形势更加变乱交织，地区一些国家的历史沉渣泛起，地区和平发展形势面临新的挑战。中韩有责任、也有能力守护东北亚和平稳定。日本媒体6日也大篇幅报道了韩中元首会谈结果。《读卖新闻》指出，习近平在会谈上向李在明表示，应当站在历史正确一边，80年前两国作出巨大的民族牺牲，战胜了日本军国主义。《读卖新闻》分析称，这一发言的目的是要求韩国配合中国对抗日本。报道还指出，习近平去年11月上旬出席在庆州举行的韩中元首会谈，时隔仅两个月便邀请李在明对中国进行国事访问，实属罕见。中方得知李在明计划于本月中旬访问日本后，加快促成了此次访华之行。《读卖新闻》认为，中国抢先与李在明举行会谈，表现出对韩美日加强联合的警惕，并意图分裂三国关系。《每日新闻》指出，中国出于对美国总统特朗普4月访华、中日矛盾升温等事件的考量，意图削弱韩美日合作，并在台湾问题上拉拢韩国。《日经新闻》分析称，面对中国共同“捍卫历史正义”的要求，李在明致力于保持中立态度，同时寻求加强对华经济合作。