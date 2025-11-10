韩国国安室长：已就核潜艇建造问题向中方详述立场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：青瓦台表示，韩国总统李在明与中国国家主席习近平在第二次元首会谈上就韩国建造核潜艇问题进行了交流。青瓦台国家安保室室长魏圣洛5日在北京举办新闻发布会时就相关记者提问回答称，双方就韩半岛局势进行了广泛讨论，涉及多项事务。韩方详细说明了韩国立场。魏圣洛还表示，中方对韩方立场并无异议。韩国政府此前多次强调，北韩着手研发核潜艇，已成为地区新威胁，韩国有必要予以应对。此外，魏圣洛就关于《韩美原子能协定》修改事宜的讨论内容表示，双方在韩半岛和平与稳定这一主题下探讨了多项事务，具体内容无法透露，但铀浓缩和乏燃料后处理问题上未出现争议。另外，习近平在会谈上称“应站在历史正确一边”，引发诸多猜想和解读。魏圣洛表示，双方广泛讨论了韩半岛及周边地区局势，中方在这一过程中阐述了自身立场。魏圣洛还表示，韩国也详细说明了立场，双方在融洽氛围中进行了友好对话，不存在龃龉或对立。魏圣洛解释称，“应站在历史正确一边”是中国经常使用的表述，在与其他国家进行交流时也会使用。有分析认为，习近平这一发言是针对美国的关税政策和贸易保护主义。但魏圣洛表示，中国并未明确提出贸易保护主义问题，仅提及供应链和脱钩问题，但也未引发争议。当被问及会谈是否提及美国袭击委内瑞拉事件时，魏圣洛表示，双方对话涉及地区和国际局势，并交换了意见。众所周知，两国立场或不完全一致，但也不存在对立或争议。双方对彼此立场表示理解。关于韩国在近期中日矛盾中应发挥的作用，魏圣洛表示，双方对话不涉及韩国进行斡旋或调解等内容，不过，就维护韩半岛及周边地区的和平稳定形成了共识。魏圣洛称，会谈提到，两国曾在国家主权遭到侵犯的时期携手合作，有必要保护相关历史遗迹。但韩国未提及抗日战争。在台湾问题上，两国仅重申了既有立场。魏圣洛表示，中方未提出其他要求，韩方表明将坚持既有立场。