韩国国土部长官：韩建筑企业在美承包处于扩张阶段 将努力解决签证问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国土交通部长官金润德当地时间5日表示，将从部门层面上努力解决在美韩国建筑公司的专业人才签证问题。正对美国进行访问的金润德当天在华盛顿与韩国记者团举行座谈会时表示，韩国建筑企业在美国承包了许多项目，目前正处于扩张发展阶段。金润德此行率“美国项目承包支援团”访美，于当地时间3日抵达美国，5日与在美韩国企业家举行座谈会，了解企业痛点及难点。美国项目承包支援团旨在为韩国企业承包美国基建项目提供支持。金润德表示，政府有必要建立能够提供具体支持及协助的体系，许多事务可通过国土部与其他部门间的合作加以解决。他指出，企业家在座谈会上提出了签证问题，而支援韩国建筑企业本就是本部门的职责，将积极展开沟通并做好筹备工作，推动问题解决，而非一味依赖外交部。金润德表示，国土部本部将设立由韩国驻美国大使馆国土官、在美韩企有关人士等参与的定期磋商机制，以迅速解决问题。另外，金润德当天下午出席在华盛顿一家酒店举行的印第安纳州绿色氨工厂项目纪念仪式，庆祝韩美首个大型成套设备合作项目。该项目由国土部 PIS（设备、建筑、智慧城市）基金和美国能源部下属美国环保协会（EDF）政策金融资助、由三星 E&A 和美国 Wabash Valley Resources 共同承建。活动前，金润德将同美国能源部副部长詹姆斯·丹利举行闭门会晤，商讨扩大两国基建和政策金融合作的方案。金润德还将赴拉斯维加斯参观2026年国际消费电子展（CES），并访问位于加州的美国自动驾驶汽车公司 Waymo。