李在明与上海市委书记陈吉宁共进晚餐 强调消除两国国民间误会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：6日，正对中国进行国事访问的韩国总统李在明表示，韩中关系真正重要的是两国国民之间的睦邻友好感情。李在明当天出席上海市委书记陈吉宁在世界会客厅举办的晚宴时作出了上述讲话。李在明指出，较长一段时间以来，由于一些毫无根据、毫无必要的误会和曲解，以及若干错误因素，韩国和中国两国国民对彼此的认知总体上趋于负面，从多个层面上阻碍了韩中关系的发展。李在明强调，当前应尽可能消除误会，从最大程度上恢复韩中之间的友好感情。倘若存在些许矛盾和冲突因素，应将之最小化；有利因素则应最大化。双方应成为彼此的好邻居，携手共进。李在明表示，相信通过此次访问，韩中关系不仅能够朝着新阶段发展，先前存在的龃龉也将全部消除。晚宴上，双方还讨论了扩大上海市与韩国地方政府间经济交流的方案。陈吉宁表示，作为地方政府，希望在两国元首的战略性指导下为两国合作作出更大贡献。另外，李在明强调，今年是金九诞辰150周年，也是大韩民国上海临时政府旧址设立100周年，对上海市协助保护韩国独立运动历史原址致以谢意。7日，李在明将亲自前往大韩民国临时政府旧址，并出席韩中初创企业峰会，与两国青年企业家见面。李在明将于当天启程返回韩国。