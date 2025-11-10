韩国党政讨论新年经济战略：培育新增长产业 消除两极分化

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党和政府为将今年打造成为“经济大飞跃元年”，开始讨论新年经济战略。预计党政将同步推进应对全球竞争的企业支援政策，以及消除两极分化的方案。共同民主党政策委议长韩贞爱7日在国会结束“2026年经济增长战略党政协商会议”后接受记者采访时表示，党政将以去年新政府上台后取得的有目共睹的成果为基础，全力推动今年实现经济大飞跃。韩贞爱表示，党要求政府制定大胆而具体的增长战略，以实现经济大飞跃，并同时推进积极的宏观政策，在消费、投资、出口等领域采取有力的促进措施。她指出，为稳定生活物价，党要求采取供需管理、折扣支持等短期应对措施，并通过联合出货、建立智能农场试点区等方式提高农业生产效率，从根本上探索物价稳定方案。韩贞爱表示，党还向政府提出了扩大地方住房需求、为租赁诈骗受害者制定支援方案等建议，并决定通过修订《租赁诈骗特别法》等方式提供制度性支持。她还表示，将根据去年通过的《半导体产业特别法》，尽快制定《半导体产业竞争力强化基本计划》，以支持韩国跃升为“世界两大半导体强国”。政府计划尽快完成并公布包含上述内容在内的《2026年经济增长战略》。经济副总理兼财政经济部长官具润哲在当天的会议上表示，政府将克服挑战，全力推动韩国经济实现大飞跃，并介绍了2026年经济增长战略的大框架。具润哲强调，政府将通过积极的宏观政策，全力振兴小工商户、个体户等弱势群体的民生经济，进一步提升经济活力。他指出，所有增长都必须转型为惠及全民的增长、可持续增长以及地区均衡增长，并以此克服两极分化。