韩国青少年每日在线视频观看时间逾3小时

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据调查，韩国10多岁青少年每天观看 YouTube 和 Instagram Reels 等在线视频内容超过3个小时，短视频内容观看量增长趋势尤为明显。根据韩国媒体振兴财团7日发布的《2025年青少年媒体使用调查》报告，该财团委托韩国盖洛普于去年6月至9月面向小学4年级至高中3年级的2674名学生进行了调查。据调查结果显示，95.1%的受访者表示，过去一周曾使用过在线视频平台服务，平均每天观看时间为200.6分钟，约3.3小时。从年级来看，初中生观看视频的时间最长，为233.7分钟，高中生为226.2分钟，小学生为143.6分钟。如果仅统计使用过在线视频平台的受访者，日均观看时长则增加至210.8分钟。青少年观看次数最多的内容是游戏（63.9%），其后依次为音乐、演出和舞蹈（50.6%），以及餐饮和吃播类内容（40.6%）。最常使用的视频平台是 Instagram Reels（37.2%），其次为 YouTube（35.8%）、YouTube 短视频（16.5%）、TikTok（8%）和 Naver Clip（1.3%）。报告指出，虽然 YouTube 在视频平台的使用率最高，但在经常使用的平台上，Instagram Reels 已超越 YouTube。报告还指出，青少年观看在线视频的趋势似乎已从长视频转向短视频。当被问及在过去一周观看短视频的频率时，49.1%的受访者回答“每天观看”。与之前2022年的调查（0.2%）相比，观看率大幅增加。在主要使用的聊天工具中，KakaoTalk（47.3%）和 Instagram 私信（47.2%）的使用率几乎持平。由于 Instagram 的使用年龄限制为14周岁以上，小学生中 KakaoTalk 的使用率较高（81.0%）；而在中学生和高中生群体中，主要使用 Instagram 私信 的比例分别为 57.3% 和 64.4%。