外国去年对韩直接投资达360.5亿美元 创历史新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国吸引的外国直接投资（FDI）达360.5亿美元，创下历史新高。这是韩国在美国关税政策、贸易保护主义扩散等因素导致全球投资环境恶化的情况下获得的佳绩。韩国产业通商资源部7日发布了包含上述内容的《2025年外国直接投资动向》报告。以去年的申报数字为准，外国直接投资增长4.3%，达360.5亿美元，自2021年以来连续5年创历史新高。实际执行的投资额为179.5亿美元，增长16.3%，为历史第三高。去年上半年外国直接投资同比下降14.6%，但下半年在人工智能（AI）和半导体等尖端产业领域大量投资的推动下实现反弹。对此，产业通商资源部表示，新政府上台后，不确定性消除，市场信心恢复，对吸引外国投资起到了积极作用。此外，在新政府 AI 政策的推动下，以去年10月末在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会为契机积极展开的招商引资活动也发挥了主要作用。从行业来看，制造业吸引的投资最多。外国对制造业的直接投资达157.7亿美元，同比增长8.8%；服务业为190.5亿美元，同比增长6.8%。从国家来看，美国和欧洲的投资明显增加。美国投资额达97.7亿美元，增长86.6%；欧盟（EU）的投资为69.2亿美元，增长35.7%。此外，日本和中国的投资分别为44亿美元（-28.1%）和35.9亿美元（-38.0%）。新建和扩建工厂等的绿地投资额达285.9亿美元（7.1%），创历史新高。产业通商资源部一位人士表示，去年与 AI、半导体等尖端产业领域相关的高质量投资大量流入，期待为韩国经济和产业发展作出重大贡献。今年也将扩大与地区发展相关的外商投资优惠政策，积极改善不合理规制。