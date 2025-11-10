韩黑客组织窃取21家医院、大学及网上商城内部数据

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府确认，身份不明的黑客组织窃取并销售国内21家医院、大学及网上商城的内部数据，已采取安全强化措施。泄露的数据包括三年期间的大学宿舍外出记录、整形和吸脂医院的相关信息，引发了人们对敏感个人信息泄露和被滥用的担忧。科学技术信息通信部和韩国网络振兴院7日表示，近期确认有黑客组织创建黑客论坛，窃取国内医疗、教育机构及网上商城等的内部数据并进行销售。这是一系列针对小型网站的黑客攻击。黑客论坛是指用于分享黑客信息、买卖窃取数据、传播恶意代码等非法网络活动的线上社区。名为“AshleyWood 2022”的黑客在黑客论坛上发文称，将出售去年12月底至本月初窃取的韩国网站相关数据。起初有报道称，包括忠北大学、金刚大学、三星 Neo 信息公司以及济州西归浦市育儿综合支援中心在内的17家公司和机构遭到黑客攻击。然而，韩国科学技术信息通信部调查结果显示，共有21家企业和机构被黑客攻击。据推测，泄露信息包括网站 ID、用户名、电子邮件和密码等网站用户信息。科学技术信息通信部立即向受害机构和企业共享了事故情况，为防止进一步的网络攻击和损失扩散，敦促相关企业和机构加强安全检查活动，并保持高度警惕。