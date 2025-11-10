《牛津英语词典》新增“方便面”（ramyeon）、“海女”（haenyeo）、“前辈”（sunbae）等词汇

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在英国牛津大学出版的英语词典《牛津英语词典》中，新增了来自韩国文化的词汇，包括“方便面”（ramyeon）、“海女”（haenyeo）、“前辈”（sunbae）等。《牛津英语词典》（OED）韩语顾问、牛津大学亚洲中东系教授 Jieun Care 表示，词典中新增了“冰沙”（bingsu）、“汗蒸房”（jjimjilbang）、“阿姨”（ajumma）、“韩国烧烤”（Korean barbecue）、“公寓式写字楼”（officetel）等与韩国文化相关的8个单词。这是继去年新增“甜饼（dalgona）”、“老幺”（maknae）、“炒年糕”（tteokbokki）等7个词汇之后，连续两年予以新增。《牛津英语词典》于1884年首次出版，是英语界的权威词典，如今已发展成为可检索的在线平台，并定期更新。受韩流影响，使用量显著增加的韩语词汇已被收录其中。韩国的“方便面”（ramyeon）与日语中的“拉面”（ramen）不同，因此被标记为“ramyeon”。《牛津英语词典》中早已收录了“烤排骨”（galbi）、“五花肉”（samgyeopsal）、“烤肉”（bulgogi）等词汇，但此次新增了“韩国烧烤”（Korean barbecue）。