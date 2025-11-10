韩政府：中国加强对日稀土类出口管制 影响波及韩国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：分析显示，中国加强对日两用物项出口管制措施将影响韩国业界。由于韩中日三国供应链紧密交织，日本的生产问题有可能波及韩国成品生产线。8日，韩国产业通商资源部在大韩商工会议所召开产业供应链评估会议，评估中国加强管制措施对韩国的影响。会议由产业资源安保室代理室长尹昌铉（音）主持，财政经济部、外交部等有关部门人士，半导体、显示面板、电池、汽车等各行业协会及团体代表，大韩贸易振兴公社、产业研究院等机构有关人士与会。本月6日，中国商务部宣布禁止可用于军事用途的两用物项对日出口。各行业协会及团体代表和专家认为，此次措施虽并非针对韩国，但考虑到中国出口原材料至日本、经加工后出口至韩国制造成品的供应链结构，日本的生产一旦发生问题，对韩国相关进口及产业也可能造成影响。产业研究院经济安全经贸研究室长梁周永（音）指出，2019年日本实施对韩出口管制后，韩国通过加强国内生产基础、转向其他进口国等措施降低了对日本材料、零部件和设备的依赖程度。然而韩中日三国供应链紧密相连，一国受到的冲击有可能蔓延至其他两国，因此有必要持续对弱势产品的材料、零部件和设备进行投资。政府表示，将以中国全球生产占有率较高的中重稀土（如镝、钇等）关键矿产为重点，针对可能出现的供应链扰动，按不同情景研究应对方案。政府还计划对涉中国管制措施的对日进口产品的国内增产、进口多元化等问题进行研究，尽可能降低对供需的潜在影响。另外，为迅速应对相关问题，政府决定将稀土供应链工作组扩编为工业安全供应链工作组，并予以启动。政府还将通过贸易安全管理院和大韩贸易振兴公社出口管制咨询窗口为企业提供迅速支持。