韩国农林畜产食品部：米价上涨17% 重新研究10万吨大米不入市政策

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国大米、生菜、草莓等农产品价格呈上涨趋势，政府出手稳定物价。农林畜产食品部7日表示，价格同比涨幅较大的农产品有大米、生菜、去皮蒜瓣、草莓等。据该部门介绍，大米价格在收割期后有所下跌，但仍在较去年高17.8%的水平上震荡。为此，该部门将在本月22日大米消费前景发布后，修调大米供需预测、制定稳供需对策。去年10月，政府宣布10万吨2025年产大米不入市。不过，鉴于近期米价和民间库存情况，政府将重新研究其中4万至5万吨大米是否需要采取不入市措施。政府表示，在将2025年产大蒜加工为去皮蒜瓣的过程中，商品性不足的货量占比上升，致使价格较去年上涨16.8%。对此，政府计划在农历新年等需求旺盛时期，向市场投放2000吨储备大蒜，以遏制价格上涨。政府还表示，草莓价格较去年上涨15.8%，但预计随着本月中旬以后出货量增加，价格将趋于稳定。据政府介绍，高致病性禽流感疫情扩散，致使鸡蛋和鸡肉价格分别较去年上涨10.3%、4.8%。但目前蛋鸡扑杀量仅占到总存栏量的6%，且6个月以下月龄蛋鸡存栏量出现增长，未来价格上涨可能性不大。农林畜产食品部表示，为应对鸡蛋供需不稳的情况，政府已试点进口224万枚美国新鲜鸡蛋，并将提前进口4000吨用于烘焙的鸡蛋加工品定期关税配额商品。农林畜产食品部计划于22日召开食品业界座谈会，呼吁业界协助稳定物价，并将于本月内公布农历新年旺季产品价格稳定对策。