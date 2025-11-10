前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案庭审9日结束 求刑引发关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：“12·3”紧急戒严相关案件中的核心案件——前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案庭审将于9日结束。去年1月，尹锡悦成为韩国首位被逮捕并起诉的在职总统。由于这是韩国时隔30年再次对内乱嫌疑案件作出司法判决，检方对尹锡悦的求刑备受关注。据法律界消息，首尔中央地方法院将于9日上午10时举行尹锡悦涉嫌发动内乱案最后一场庭审。庭审将分为特检组最终意见和求刑、律师最终辩论、被告人最终陈述等环节。此外，前防长金龙显、国军情报司令部前司令卢相元（音）和文相浩（音）、警察厅前厅长赵志浩等其余7人涉嫌参与内乱重要任务相关案件的最终庭审也将同时进行。检方对尹锡悦的求刑最为引人关注。尹锡悦涉嫌与金龙显等人共谋，在不存在战争、事变或国家紧急状态的情况下颁布违宪、违法的紧急戒严令，试图发起旨在破坏国家宪法的暴动。尹锡悦还涉嫌出动戒严军队和警察封锁国会，阻碍国会就解除紧急戒严进行投票；并试图逮捕、拘禁共同民主党时任党首李在明、国民力量党前党首韩东勋等主要人物及中央选举管理委员会工作人员。内乱首犯罪的法定刑分为死刑、无期徒刑或无期监禁三种。预计特检组将请求法院在上述范围内量刑。法律界认为，该案与前总统全斗焕、卢泰愚因“12·12”军事叛变而被指控发动内乱的案件相似。当时检方提请法院判处涉嫌内乱首犯、以内乱为目的杀人的全斗焕死刑，判处涉嫌参与内乱重要任务的卢泰愚无期徒刑。全斗焕一审被判死刑，二审改判为无期徒刑，大法院终审维持二审判决不变。卢泰愚一审被判有期徒刑22年零6个月，二审减为有期徒刑17年，大法院终审维持二审判决不变。特检组坚持认为，尹锡悦为消灭政治反对势力、独占并维系权力而颁布紧急戒严令，因个人权力欲望破坏民主主义和法治，罪责重大。不少意见据此认为，特检组或提请法院判处尹锡悦死刑或无期徒刑。参与内乱重要任务罪的法定刑为死刑、无期徒刑或5年以上有期徒刑。预计特检组将参考上述标准对金龙显等其余7人求刑。分析指出，此次求刑结果或将成为正在进行及今后启动的内乱相关案件的重要量刑参考标准。特检组8日下午召开会议，就包括尹锡悦在内的8名被告的求刑量进行讨论。