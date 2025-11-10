韩国去年11月经常项目收支顺差达122亿美元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在半导体、汽车等产品出口表现强劲的带动下，去年11月韩国经常项目收支顺差大幅增长。据韩国银行（央行）9日发布的《国际收支初步统计》显示，去年11月韩国经常项目收支实现122.4亿美元顺差，连续31个月保持顺差态势。顺差规模不仅高于因秋夕假期影响而表现低迷的10月（68.1亿美元），也实现同比增长（100.5亿美元），并创下历年同月最高水平。去年1月至11月累计经常项目收支顺差达1018.2亿美元，同比增长17.5%（866.8亿美元），同样创下历史新高。具体来看，11月商品收支顺差为133.1亿美元，环比增长1.7倍（78.2亿美元）。按月度计算，为历史第四高，同时为历年同月最高 。出口额为601.1亿美元，同比增长5.5%（569.9亿美元）。韩国银行指出，以半导体为主的IT产品出口大幅增长，同时在非IT领域，乘用车出口也表现强劲，带动整体出口时隔仅两个月便重新实现同比增长。此外，进口额为468亿美元，同比下降0.7%（471.1亿美元）。受能源价格下降影响，天然气（-33.3%）、石油制品（-16.9%）、原油（-14.4%）等原材料进口下降7.9%，这是整体进口下降的主要原因。服务贸易收支出现27.3亿美元逆差。逆差规模虽环比下降（-37.5亿美元），但同比有所扩大（-19.5亿美元）。在服务贸易方面，旅游收支逆差达9.6亿美元，低于10月的13.6亿美元。原因在于秋夕假期期间激增的出境人数有所回落。