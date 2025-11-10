韩国去年海外建筑订单创11年来新高 受捷克核电推动

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国海外建筑订单额创下11年来最高纪录，主要得益于捷克核电等能源领域的大规模订单，以及欧洲地区订单的显著增长。韩国国土交通部9日表示，2025年海外建筑订单额为472.7亿美元。这是自2014年（660亿美元）以来的最高水平，自2015年（461亿美元）以来首次突破400亿美元，且同比增长约27.4%（371.1亿美元）。这是自1965年首次获得海外建筑订单以来，第9次年度订单额超过400亿美元。年度订单额继2022年309.8亿美元、2023年333.1亿美元、2024年371.1亿美元之后，连续4年保持增长势头。从地区来看，在捷克杜科瓦尼核电站建设项目（187.2亿美元）订单的带动下，欧洲（201.6亿美元）同比增长298%，占订单总额的42.6%。中东地区一直是韩国建筑业的重要市场，但其订单同比减少35.8%（118.8亿美元）。然而，该地区仍保持着重要的市场地位，最近三年的订单持续超过100亿美元。此外，北美和太平洋地区（64亿美元）同比减少10%，中南美（13.8亿美元）减少9.3%，非洲（6.8亿美元）则增加171.6%。从国家来看，在核电项目订单的带动下，捷克（187.3亿美元）遥遥领先，其后依次为美国（57.9亿美元）、伊拉克（34.6亿美元）、卡塔尔和沙特阿拉伯（均为28.5亿美元）。从建筑类型来看，订单额依次为工业设备（352.8亿美元）、建筑（72.2亿美元）、电气工程（18.2亿美元）和土木（14.6亿美元）。