李在明将于13日与日本首相高市早苗举行首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明将于1月13日至14日访问日本奈良，与日本首相高市早苗举行首脑会谈。青瓦台国家安保室长魏圣洛9日在青瓦台春秋馆举行访日简报会时表示，李在明总统将于13日下午抵达奈良，与高市早苗首相举行仅有少数人士陪同的单独会谈、扩大会议，并发表联合声明。随后，两位领导人将继续进行单独会谈并共进晚餐。魏圣洛表示，去年在庆州APEC峰会期间，李在明总统在会议上曾表示，按照“穿梭外交”的精神，下次回访日本时，希望能在高市早苗首相的故乡奈良举行会谈。此后，日方邀请李在明总统访问奈良，促成了此次访问。魏圣洛还表示，高市早苗首相就任不到3个月，两位领导人继庆州APEC峰会和南非G20峰会之后，将进行第三次会晤。这意味着两位领导人推动尽早实现相互访问、持续推进穿梭外交。对于此次访问日本的预期成果，魏圣洛强调，将在历史问题上加强人道主义层面的合作。他表示，日本作为地区和平与稳定繁荣的重要合作伙伴，在国际形势急剧变化的情况下，期待两国领导人就地区和全球议题进行密切沟通，深化两国合作。魏圣洛表示，穿梭外交加强了两国领导人之间的联系和信任。继千年古都庆州之后，两国即将举行首脑会谈的地点奈良是古代韩半岛和日本交流与合作的象征性场所。他还表示，期待两位领导人在高市早苗首相的故乡奈良进一步加深个人友谊，并进一步巩固双方就推动韩日关系面向未来发展的共识。魏圣洛强调，虽然两位领导人只有两天一夜的会晤时间，但共将进行五次交流，期待能够就两国悬而未决的问题进行开诚布公的讨论。