去年韩国人均 GDP 3.6万美元 时隔三年减少

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国人均 GDP 为3.6万美元，时隔三年出现减少。据财政经济部、韩国银行（央行）和国家数据处数据，去年韩国人均 GDP 为3.6107万美元，同比下降0.3%。这是韩国人均 GDP 时隔3年出现减少。人均 GDP 于2016年突破3万美元，达3.0839万美元；2018年增至3.5359万美元后，受新冠疫情影响连续两年减少，2020年跌至3.3652万美元。在经济刺激政策施行、防疫措施放宽、出口向好等因素推动下，2021年人均 GDP 增至3.7503万美元；但随着物价上涨和加息政策，2022年再次减少至3.4810万美元。去年韩国实际 GDP 增速预期值为1.0%，是2020年（-0.7%）以来的最低水平。与此同时，台湾人均 GDP 在半导体等行业的推动下大幅增长，并于去年赶超韩国。据台湾行政院主计总处去年11月28日发布的经济预期数据，去年当地人均 GDP 为3.8748万美元。国际货币基金组织（IMF）去年10月预测，韩国人均 GDP 世界排名将从2024年的第34名跌至2025年的第37名，台湾则将从第38名升至第35名。国际货币基金组织还预测，日本去年人均 GDP 为3.4713万美元，排名全球第40。列支敦士登排名全球第一，为23.1071万美元；接下来依次为卢森堡（14.6818万美元）、爱尔兰（12.9132万美元）、瑞士（11.0147万美元）等。