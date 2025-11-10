前总统尹锡悦面临“决定命运”的一周 多起案件进行审判

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国前总统尹锡悦的多起案件将于本周进行审判。8起案件中，涉嫌妨碍逮捕案将作出一审判决，涉嫌发动内乱案将举行最后一场庭审。据法律界11日消息，在4起内乱相关案件中，涉嫌妨碍逮捕案将于16日最先作出一审判决。首尔中央地方法院将于当天下午2时对尹锡悦涉嫌妨碍特殊公务执行、滥用职权并妨碍权利行使相关案件作出一审判决。在上月26日举行的最后一场庭审中，内乱特检组提请法院判处尹锡悦有期徒刑10年。其中涉嫌妨碍逮捕为有期徒刑5年，涉嫌妨碍国务委员审议表决权、向外媒散播虚假事实、销毁加密手机相关证据为有期徒刑3年，涉嫌事后重新撰写戒严令为有期徒刑2年。12·3紧急戒严的核心案件、涉嫌发动内乱案将于13日举行最后一场庭审。首尔中央地方法院将于当天举行前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案和前防长金龙显等7人涉嫌参与内乱重要任务案的最后一场庭审。控辩双方原计划在本月9日的庭审中展开证据调查、律师最终辩论、特检组最终意见和求刑、8名被告人最终陈述等程序，然而金龙显方面的书面证据调查耗时长达8小时，法院遂决定追加一场庭审。由于法院已表态不会再追加庭审，预计案件全部审理工作将在这场庭审中结束。此外，向平壤投放无人机案的审理工作也将于本周正式启动。首尔中央地方法院将于12日上午举行前总统尹锡悦、前防长金龙显、国军反间谍司令部前司令吕寅兄涉嫌一般利敌和滥用职权案首场庭审。该案件的核心是，尹锡悦于2024年10月向平壤投放无人机，试图加剧与北韩的紧张局势，并以此为借口颁布紧急戒严令。特检组认为，鉴于无人机在平壤附近地区坠落，导致作战、战力等军事机密泄露，一般利敌罪名成立。首尔中央地方法院还将于13日举行尹锡悦涉嫌就戒严前国务会议相关问题作伪证案的庭审预备庭。预备庭是在正式庭审前确认控辩双方立场、制定今后审理计划的程序，被告人无出席义务。尹锡悦被控在前国务总理韩德洙涉嫌协助发动内乱案的庭审中作伪证，谎称在韩德洙提议前便计划召开国务会议。另外，前防长李钟燮潜逃澳大利亚案庭审预备庭将于14日举行。该案控方为殉职海兵特检组，国家安保室前室长赵太庸、法务部前长官朴性载、法务部前次官沈雨廷等人也将同时接受审判。李钟燮是殉职海兵蔡某事件的核心嫌疑人，尹锡悦涉嫌为帮助李钟燮潜逃澳大利亚，任命其为驻澳大利亚大使。