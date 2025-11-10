韩国人均家庭贷款突破9700万韩元 创历史新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国人均家庭贷款额突破9700万韩元。12日，根据韩国银行（央行）向国会企划财政委员会委员、国民力量党议员朴成训提交的资料，截至去年第三季度，韩国人均家庭贷款额为9721万韩元，同比增逾200万韩元。这是2012年相关统计实施以来的最高值。韩国人均贷款额自2023年第二季度末（9332万韩元）起连续9个季度增长。贷款人数量在2024年第四季度末为1968万，去年第一季度末增至1971万，第二季度末基本维持不变，第三季度末减至1968万，为2020年第四季度末（1963万）以来的最低值。贷款总额自2024年第一季度末（1852.8万亿韩元）起连续6个季度增长，并于去年第二季度末首次突破1900万亿韩元（1903.7万亿韩元），第三季度末增至1913万亿韩元。按照贷款者年龄划分，截至去年第三季度末，40岁至49岁人群的人均银行贷款余额为1.1467亿韩元，创历史新高。50岁至59岁人群（9337万韩元）、30岁及以下人群（7698万韩元）的银行贷款余额也均为有史以来的最高值。60岁及以上人群为7675万韩元，较前一个季度（7771万韩元）有所减少。人均非银行贷款方面，30岁及以下人群人群为3951万韩元，40岁至49岁人群为4837万韩元，50岁至59岁人群为4515万韩元，60岁及以上人群为5514万韩元。朴成训指出，高汇率导致货币政策空间受限，家庭负债的压力传导至体感经济，造成消费萎缩、个体工商户销售低迷。当前亟需改善金融结构，对负债风险进行系统性管理。