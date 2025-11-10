《K-POP：猎魔女团》获金球奖最佳动画长片、最佳原创歌曲两大奖项

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩裔导演玛吉·康执导的影片《K-POP：猎魔女团》在美国电影电视金球奖颁奖典礼上斩获最佳动画长片‌、最佳原创歌曲‌两项大奖。第83届金球奖颁奖典礼于当地时间11日在美国洛杉矶举行，《猎魔女团》击败《疯狂动物城2》《地球特派员》《鬼灭之刃：无限城篇》等作品，获得最佳动画长片奖（Best Motion Picture - Animated）。尤其值得关注的是，《猎魔女团》力压迪士尼的《疯狂动物城2》、皮克斯的《地球特派员》，意味着该片有可能在今年3月的奥斯卡金像奖颁奖典礼上获奖。玛吉·康在领奖时表示，感谢所有相信这部植根于韩国文化的电影能够赢得全球观众共鸣的人们。《猎魔女团》还凭借原声歌曲《Golden》获得最佳原创歌曲奖（Best Original Song - Motion Picture）。上台领奖的歌手兼作曲人EJAE在发表获奖感言时激动落泪。她表示，年少时为了实现成为偶像组合成员的梦想，整整拼搏了十年，却因“声音不够好”遭到拒绝。此后，为了战胜痛苦，自己开始依赖歌曲和音乐，如今作为歌手和作曲人站在这里，希望自己的歌曲能帮助所有人克服困难、接纳自己，这一刻梦想终于照进现实。EJAE还向家人致谢，并用韩语喊道“妈妈我爱你”。另外，导演朴赞郁执导的影片《无可奈何》获得音乐/喜剧类最佳影片、最佳男主角、最佳外语片三项提名，但最终无缘后两个奖项。美国电影电视金球奖创办于1944年，是好莱坞主要颁奖典礼之一。金球奖共设置28个奖项，由300多名来自全球的演艺新闻记者组成评审团并投票选出获奖作品。