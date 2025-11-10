青瓦台：政府工作组在柬埔寨逮捕26名性剥削犯罪团伙成员

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：青瓦台表示，韩国政府跨国犯罪特别应对工作组通过柬埔寨警方，在当地逮捕了26名性剥削犯罪团伙成员。青瓦台发言人姜由桢12日在春秋馆举行新闻发布会时表示，工作组通过柬埔寨警方在当地逮捕了26名诈骗犯罪团伙成员。该团伙自去年2月起在柬埔寨金边冒充国家机关工作人员，针对女性实施性剥削犯罪。姜由桢强调，今后政府将继续按照李在明总统的指示，从跨部门层面严厉打击包括数字性犯罪在内的跨国犯罪行为，向犯罪分子明确表明，伤害韩国国民必将付出惨痛代价。据姜由桢介绍，此次被逮捕的犯罪组织成员以金边为据点，冒充检察厅和金融监督院工作人员，谎称受害人涉嫌犯罪，诱骗其滞留在住宿设施内并切断与外界联系，形成“自我软禁”，随后以财产调查为借口，对165名韩国国民实施诈骗，涉案金额高达267亿韩元。姜由桢表示，犯罪分子持续欺骗多名居住在韩国国内的受害女性，使她们陷入丧失反抗能力的状态后，不仅掠夺其财物，还强迫其拍摄性剥削视频或发送照片。姜由桢还表示，柬埔寨韩国专案组和国家情报院联合掌握了涉案团伙的四处办公室地址，并于1月5日通过当地警察对现场进行突击，取得了此次成果。政府将立即停止性剥削视频的传播，彻查所有犯罪嫌疑，尽快将犯罪分子遣送回国受审。姜由桢称，政府将与法务部有关机构合作，为受害女性提供实质性治疗，并制定措施防止此类事件再次发生。