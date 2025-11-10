韩国特检组对行政安全部前长官李祥敏求刑有期徒刑15年

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国特检组提请法院判处涉嫌参与内乱重要任务的行政安全部前长官李祥敏有期徒刑15年。12日，李祥敏涉嫌参与内乱重要任务案最后一场庭审在首尔中央地方法院举行。内乱特检组在庭审中对李祥敏求刑有期徒刑15年。特检组表示，作为韩国顶尖法律专家之一，李祥敏对戒严的违法性有着清楚的认识，却仍然参与了破坏宪政的活动。特检组指出，李祥敏不可能不知道，切断媒体水电有可能造成严重的人命伤亡，属于重大犯罪行为。然而其出于对前总统尹锡悦的个人忠诚、对事成后可获得的最高权力的贪婪，违背了身为行政安全部长官的使命。李祥敏涉嫌在戒严当时向警察厅和消防厅转达关于切断媒体水电的指示，并涉嫌在尹锡悦弹劾案审判中作伪证，称未接到过、也未转达过相关指示。李祥敏在庭审中否认了所有嫌疑。他表示，在总统办公桌上看到相关文件后感到极为惊讶和担心，于是询问消防厅前厅长许石坤是否接到过切断媒体水电的指示。尹锡悦涉嫌一般利敌案首场庭审也于当天举行，但是由于尹锡悦方面针对法庭提出回避申请，致使庭审中断。尹锡悦的律师团表示，法庭在未作证据调查的情况下拘捕被告人并进行审理，完全违背常识。若法院认定回避申请目的在于拖延审判，可予以驳回。另外，尹锡悦涉嫌发动内乱案求刑将于13日进行。