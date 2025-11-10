韩通商交涉本部长向美国朝野说明数字平台监管法案立法宗旨

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：当地时间12日，正对美国进行访问的韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九向美国朝野说明韩国数字平台监管法案的立法宗旨，以消除美方的误会。据悉，吕翰九当天在华盛顿与共和党联邦众议员达雷尔·伊萨会晤。伊萨近期在媒体发表署名文章，批评韩国正在推进制定歧视美国企业的反美数字平台监管法案，并对韩国的相关行动表示强烈反对。美国政府和国会认为，去年年底韩国国会通过的《信息通信网法》修正案和目前正在推进的《网络平台法》意在针对美国企业。吕翰九前一日抵达美国时表示，美方存在一定的误会，有必要对韩国政策和立法宗旨作出准确说明。吕翰九还访问了为韩国政府提供咨询服务的美国律所，并同美国数字、贸易行业组织人士举行圆桌会议，介绍了韩国的立法宗旨。美国服务业联盟（CSI）、美国计算机和通信行业协会（CCIA）、美国对外贸易委员会（NFTC）等组织有关人士与会。吕翰九计划于13日尝试与反对韩国制定数字平台监管政策的联邦参众议员会晤，以消除误会。吕翰九还正在协调与美国贸易代表格里尔举行会晤。美国贸易代表办公室不久前推迟了原定于去年12月18日举行的韩美自贸协定共同委员会会议。美国媒体报道称，这一举措反映了美方对韩国数字平台监管措施的不满。另有分析称，美国贸易代表办公室此举是就韩国最大电商平台 Coupang 个人信息泄露事件向韩国政府及国会施压，但熟悉内部情况的人士否认了这一说法。