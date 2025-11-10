美国联合主要盟友 推动关键矿产供应链“去中国化”

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：美国政府联合韩国等主要盟友，着手加强关键矿产供应链的韧性。美国财政部表示，部长贝森特当地时间12日在财政部召开多国财长会议，讨论稀土等关键矿产供应链的稳定性和多元化问题。韩国经济副总理兼财政经济部长官具润哲以及澳大利亚、加拿大、欧盟、法国、德国、印度、意大利、日本、墨西哥、英国财长出席会议。除韩国、澳大利亚、印度、墨西哥外，其余与会国家均为七国集团（G7）成员。美国贸易代表格里尔、美国进出口银行主席约翰·乔瓦诺维奇以及摩根大通有关人士也出席会议，介绍了各自主要关注的领域。据财政部介绍，与会人士希望迅速加强关键矿产供应链的薄弱环节。美方在会议上介绍了美国为构建有韧性、安全、多元化的关键矿产供应链所采取的措施、投资行动以及未来计划。贝森特乐观表示，各国将审慎推进“去风险化”，而非“脱钩”。贝森特指出，目前关键矿产供应链的集中度过高，极易遭受阻碍和操控，敦促与会国家提升本国供应链的韧性。特朗普政府试图通过关税在贸易战中击败中国，但掌握全球关键矿产供应链的中国将稀土武器化，双方暂停贸易战并持续谈判。考虑到美国供应链无法在短期内实现自立，美国正推进与友好国家展开合作。此前，韩国与美国在贸易谈判中就将关键矿产纳入对美投资领域达成共识。